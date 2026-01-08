Salihli'yi Vuran Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, 72 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Sabaha karşı etkili olan rüzgâr ilçe genelinde hasara yol açtı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sabaha karşı etkisini artıran fırtına, ilçede çok sayıda ağacın devrilmesine ve bazı çatılarn uçmasına neden oldu. Olaylar sonucunda araçlara zarar veren uçan çatı parçaları da görüldü.

Salihli Belediyesi’ne 40’ın üzerinde müracaat gelirken, olay yerine intikal eden Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri devrilen ağaçları kaldırma ve güvenlik önlemleri alma çalışmaları başlattı.

Fırtına sırasında Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadının kale arkası duvarları da şiddetli rüzgâr nedeniyle yıkıldı. Bazı konutların çatıları zarar görürken, kopan parçalar çevrede hasara yol açtı.

Olayda en ağır yaralanma haberi ise Mithatpaşa Mahallesi Turan Caddesinden geldi. Yürüyen 72 yaşındaki Cennet Turgut'un başına binadan koparak düşen mermer parçası isabet etti. Yaralının tedavisinin Salihli Devlet Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, hasar tespit ve temizleme çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

