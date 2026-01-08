Bozkır'da Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu — Dereköy'de Ev ve Barınaklar Hasar Gördü

Bozkır'da şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınadan nasibini aldı. Etkili rüzgar bazı mahallelerde maddi hasara yol açtı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, fırtına nedeniyle mahallede bulunan kullanılmayan bir evin çatısı tamamen uçtu. Uçan çatı, rüzgarın etkisiyle komşu bir eve düşerek hasara neden oldu.

Hasar ve can güvenliği

Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Aynı mahalledeki 2 hayvan barınağının çadırlarının da uçtuğu öğrenildi.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden ve mahalle sakinlerinden edinilen bilgiler değerlendirilmeye devam ediyor.

