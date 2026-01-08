Fransız Çiftçiler Traktörleriyle Paris’i Abluka Altına Aldı — AB-Mercosur Protestosu

Fransız Çiftçiler Traktörleriyle Paris’i Abluka Altına Aldı

Fransa'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin Güney Amerika ülkeleriyle imzalamayı planladığı kapsamlı ticaret anlaşmasını protesto etmek amacıyla sabaha karşı traktörleriyle Paris'e girdi. Göstericiler başkente giden yolları ve şehrin bazı simge yapılarını abluka altına aldı.

Protestonun detayları

Çiftçiler, polis kontrol noktalarını aşarak traktörleriyle başkente yöneldi ve Şanzelize Caddesi (Champs Elysees) boyunca ilerleyip Arc de Triomphe anıtı (Zafer Takı) çevresindeki yolu kapattı. Eylemciler daha sonra Eyfel Kulesi önünde toplanarak gösteri yaptı.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, sabah işe gidiş saatlerinden önce başkente giden otoyollarda, özellikle batı banliyölerinden ve Normandiya'dan Paris'e giden A13 yolunda onlarca traktörün trafik akışını engellediğini ve 150 kilometrelik araç kuyruğu'na neden olduğunu bildirdi.

AB-Mercosur tartışması ve beklenen oylama

AB-Mercosur (Güney Amerika Ortak Pazarı) anlaşması, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturacak ve 27 üyeli AB'nin Latin Amerika'ya daha fazla araç, makine ve alkollü içki ihraç etmesine imkan tanıyacak. Ancak Avrupalı çiftçiler, Brezilya ve komşu ülkelerden gelen daha ucuz ürünlerle rekabet etmenin zor olacağını belirtiyor.

Fransa uzun süredir anlaşmaya şiddetle karşı çıkarken, Almanya ve İspanya anlaşmayı destekliyor. Avrupa Komisyonu İtalya'nın da desteğini almış gibi görünürken, bu durum Fransa'nın desteği olsun ya da olmasın anlaşmayı onaylamak için gerekli oylara sahip olunacağı anlamına geliyor. Anlaşmaya ilişkin oylamanın Cuma günü yapılması bekleniyor.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard dün yaptığı açıklamada, AB ülkeleri anlaşmayı desteklese bile anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Fransa'nın onayının da gerekeceği Avrupa Parlamentosu'nda buna karşı mücadeleye devam edeceğini söyledi.

