İnegöl'de Talaş Yüklü Tır Kazası: Sürücü Emrah Aydın Hayatını Kaybetti

Bursa İnegöl'de devrilen talaş yüklü tırın altında kalan sürücü Emrah Aydın (29) yaşamını yitirdi; cenazesi Fetih 1453 Camii'nden kaldırılarak Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:54
Kaza ve İlk Müdahale

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasından yüklediği talaşı ilçe merkezine taşıyan Emrah Aydın (29) yönetimindeki 16 AUC 722 plakalı tır, yokuş aşağı virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Tır, yağmur suyu kanalına düştükten sonra karşı yöne devrildi. Kazada araçtan fırlayan sürücü, dorsenin altında kalarak sıkıştı.

Kurtarma Çalışmaları ve Hastane Süreci

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 30 dakika süren çalışma ile sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Cenaze Töreni

Emrah Aydın'ın kısa süre önce eşinden ayrıldığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Aydın'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'ndeki Fetih 1453 Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE DEVRİLEN TALAŞ YÜKLÜ TIR’IN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN 29 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ EMRAH AYDIN, GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

