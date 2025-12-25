İnegöl'de Temel Kazısında Tarihi Mezar ve İnsan Kemikleri Bulundu

Bursa, Yeniceköy Mahallesi — saat 09.00

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi mezar kalıntıları ortaya çıktı. Olay, saat 09.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi merkezinde meydana geldi.

Müteahhit firmanın operatörü tarafından kullanılan iş makinesiyle kazı yapılırken, zeminde tarihi mezarlar ve testiler görüldü. Durumu fark eden ekipler, çalışmayı hemen durdurdu.

Jandarma ekipleri olay yerine gelerek kazıyı durdurdu ve durumu Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri gelerek bölgede inceleme yaptı.

İncelemede tarihi eser mezar parçaları ile birlikte insan kemikleri tespit edildi. Eserlerden numune alınarak Bursa'ya götürüldü.

Olayın yaşandığı bölgeyle ilgili edinilen bilgilere göre, Yeniceköy Mahallesi eski tarihinde mahallenin eskiden Ermeni yerleşim bölgesi olduğu öğrenildi.

