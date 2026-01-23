İnegöl'de Yangın: Yalnız Adamın Evi Küle Döndü

Güzelyurt Mahallesi'nde Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Güzelyurt mahallesinde saat 15.00 sıralarında Ahmet Özdemir'e ait tek katlı bir evde yangın çıktı.

Yalnız yaşayan ev sahibi bahçede otururken başlayan yangın için yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

