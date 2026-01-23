İnegöl'de Yangın: Yalnız Adamın Evi Küle Döndü

Bursa İnegöl Güzelyurt'ta çıkan yangında Ahmet Özdemir'e ait tek katlı ev kullanılamaz hale geldi; itfaiye yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:14
Güzelyurt Mahallesi'nde Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Güzelyurt mahallesinde saat 15.00 sıralarında Ahmet Özdemir'e ait tek katlı bir evde yangın çıktı.

Yalnız yaşayan ev sahibi bahçede otururken başlayan yangın için yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

