İskenderun'da Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı

Olay Detayları

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada F.E.A., S.G. ve S.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

F.E.A. hakkında banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan toplam 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu; S.G.'nin tehdit suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla arandığı; S.K.'nin ise ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma ile kasten yaralama suçundan 2 yıl 1 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

