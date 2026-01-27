Isparta'da Fırtına Ağaçları Devrtti: Yedişehitler'de Araç Hasar Aldı

Isparta'da fırtına Yedişehitler Mahallesi'nde ağacı kökünden söktü

Park halindeki araç hasar gördü

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Isparta'da aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji’nin bir gün önce yaptığı uyarıların ardından artan şiddet, kent genelinde farklı noktalarda ağaçların devrilmesine neden oldu.

Yedişehitler Mahallesi'ndeki bir parkta bulunan ağaç, kökünden sökülerek park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, araçta maddi hasar oluştu.

Şiddetli rüzgarın devam ettiği kentte, belediye ve itfaiye ekiplerinin devrilen ağaçların kaldırılması ve yolların yeniden açılması için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

