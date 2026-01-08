Isparta'da fırtına: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere trafik kısıtlaması

Valilikten geçici önlem: Trafiğe çıkış yasağı saat 24.00’e kadar

Isparta Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda il genelinde etkili olan yoğun fırtına nedeniyle bazı tedbirlerin hayata geçirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çalışanların can ve mal güvenliği ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışlarının durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu tedbir kapsamında il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine bu gece 24.00’e kadar geçici olarak ara verildiği ifade edildi. Valilik, vatandaşların fırtına süresince dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Özel Kubilay Bilir adlı kurye, "Bence doğru bir karar. Aşırı rüzgardan dolayı zaten savrulmalar oluyor. Bir de üstüne yağmur, yerlerin kaygan olması büyük problem" şeklinde konuştu.

SPARTA VALİLİĞİ, METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE İL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN FIRTINA NEDENİYLE MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTER VE MOTORLU KURYE TRAFİĞİNE GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLDİĞİNİ DUYURDU. ALINAN KARARI MANTIKLI BULAN, ÖZEL ŞİRKETLERİN BİRİNDE KURYELİK YAPAN KUBİLAY BİLİR ''BENCE DOĞRU BİR KARAR. YERLERİN KAYGAN OLMASI KURYEYİ HER ZAMAN ZORLAR'' DEDİ.