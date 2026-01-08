Isparta'da Fırtına: Motosiklet, Elektrikli Scooter ve Motokuryelere Trafik Kısıtlaması

Isparta Valiliği, yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışını saat 24.00'e kadar geçici olarak durdurdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:56
Isparta Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda il genelinde etkili olan yoğun fırtına nedeniyle bazı tedbirlerin hayata geçirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çalışanların can ve mal güvenliği ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışlarının durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu tedbir kapsamında il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine bu gece 24.00’e kadar geçici olarak ara verildiği ifade edildi. Valilik, vatandaşların fırtına süresince dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Özel Kubilay Bilir adlı kurye, "Bence doğru bir karar. Aşırı rüzgardan dolayı zaten savrulmalar oluyor. Bir de üstüne yağmur, yerlerin kaygan olması büyük problem" şeklinde konuştu.

