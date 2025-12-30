DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Afyonkarahisar'da Hapis Cezası Bulunan 20 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da yeni yıl öncesi polis çalışmasında hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı; silah, uyuşturucu ele geçirildi, çok sayıda kişiye ve araca para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:20
Afyonkarahisar'da Hapis Cezası Bulunan 20 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesinde kentin dört bir yanında yürüttükleri çalışmalarda, hapis cezası bulunan 20 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Operasyonun ayrıntıları

Yapılan çalışmalarda ayrıca 8 vatandaş ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve uygulanan cezalar

Genel çalışmalar kapsamında 6 bin 864 vatandaş ve bin 865 araç sorgulandı. Ekiplerce ele geçirilenler arasında 8 tüfek, 1 tabanca, 23 bıçak ve 103 sentetik ecza hap ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Çalışmalar sonucunda 47 şahsa toplam 552 bin 644 TL, 35 araca ise toplam 208 bin 181 TL idari para cezası kesildi.

AFYONKARAHİSAR’DA YENİ YIL ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALARDA HAPİS CEZASI BULUNAN 20 KİŞİ POLİS...

AFYONKARAHİSAR’DA YENİ YIL ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALARDA HAPİS CEZASI BULUNAN 20 KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.

AFYONKARAHİSAR’DA YENİ YIL ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALARDA HAPİS CEZASI BULUNAN 20 KİŞİ POLİS...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da DEAŞ Bağlantılı 9 Kişi Sınır Dışı — Operasyonda 53 Gözaltı
2
Afyonkarahisar'da Operasyon: 9'u DEAŞ Bağlantılı, Toplam 62 Kişi Sınır Dışı Edildi
3
Manisa'da Yılbaşı: 6 bin 904 Personel ile Güvenlik Önlemleri
4
Küçükçekmece'de İki Tanker Teması: Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Sevk Etti
5
Isparta'da Kar Maskeli Saldırı: Beyzbol Sopasıyla Bir Kişi Ağır Yaralandı
6
İstanbul Florya Açıklarında İki Tanker Acil Durum Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları