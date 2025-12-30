Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesinde kentin dört bir yanında yürüttükleri çalışmalarda, hapis cezası bulunan 20 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Operasyonun ayrıntıları

Yapılan çalışmalarda ayrıca 8 vatandaş ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve uygulanan cezalar

Genel çalışmalar kapsamında 6 bin 864 vatandaş ve bin 865 araç sorgulandı. Ekiplerce ele geçirilenler arasında 8 tüfek, 1 tabanca, 23 bıçak ve 103 sentetik ecza hap ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Çalışmalar sonucunda 47 şahsa toplam 552 bin 644 TL, 35 araca ise toplam 208 bin 181 TL idari para cezası kesildi.

AFYONKARAHİSAR’DA YENİ YIL ÖNCESİ YAPILAN ÇALIŞMALARDA HAPİS CEZASI BULUNAN 20 KİŞİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.