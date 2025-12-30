Batman'da Kar Ulaşımı Aksattı: Köy Yolları Kapandı, Eğitime 1 Gün Ara

Batman'da kar yağışı ulaşıma etkiledi

Batman genelinde etkili olan kar yağışı ve ardından oluşan buzlanma, çok sayıda köy ve mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl ve ilçe özel idare ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

Kapanan yollar yeniden ulaşıma açılıyor

Yoğun kar nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı. Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yollarında yürütülen çalışmalarda 17 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kozluk, Gercüş ve Beşiri ilçelerinde ise ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 170 köy ve mezra yolu kardan temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.

Eğitime ara ve valilik uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı ve buzlanma uyarılarını dikkate alan Batman Valiliği, eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren daha da düşmesinin beklendiği, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı vurgulandı.

Kamuoyuna yapılan bilgilendirmeye göre, 31 Aralık Çarşamba günü Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacak.

Valilik, vatandaşları buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

