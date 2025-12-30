Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil çağrı

Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Kıyıdan gelen ilk bilgiye göre her iki gemiden de yardım talebi iletildi.

Olayla ilgili olarak, kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Yetkililer olay yerindeki durum hakkında hızlı müdahale ve değerlendirme yapıyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.