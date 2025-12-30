DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil çağrı

Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi; olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:16
Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil çağrı

Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil çağrı

Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Kıyıdan gelen ilk bilgiye göre her iki gemiden de yardım talebi iletildi.

Olayla ilgili olarak, kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Yetkililer olay yerindeki durum hakkında hızlı müdahale ve değerlendirme yapıyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay...

Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Yılbaşı: 6 bin 904 Personel ile Güvenlik Önlemleri
2
Afyonkarahisar'da DEAŞ Bağlantılı 9 Kişi Sınır Dışı — Operasyonda 53 Gözaltı
3
Afyonkarahisar'da Operasyon: 9'u DEAŞ Bağlantılı, Toplam 62 Kişi Sınır Dışı Edildi
4
Küçükçekmece'de İki Tanker Teması: Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Sevk Etti
5
Isparta'da Kar Maskeli Saldırı: Beyzbol Sopasıyla Bir Kişi Ağır Yaralandı
6
Ordu'da fırtına: Saate 70-80 km rüzgar, evler ve 8 metrelik kayık zarar gördü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları