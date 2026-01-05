Isparta'da Kamyonet ile Mikser Çarpıştı: 1 Kişi Sıkıştı, Kurtarıldı
Kazanın Detayları ve Müdahale
Isparta'da öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 15 ABU 850 plakalı kamyonet ile 32 AFP 920 plakalı mikser çarpıştı. Kaza, Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağı mevkiinde gerçekleşti.
Kazaya ilişkin edinilen bilgilere göre, kamyoneti M.Ç., mikseri ise M.H. kullanıyordu. Çarpışma sonucu kamyonette yolcu konumunda bulunan M.A. araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yolcuyu kurtarırken, olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
M.A., tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
