Isparta'da Kamyonet ile Mikser Çarpıştı: 1 Kişi Sıkıştı, Kurtarıldı

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında kamyonet ile mikser çarpıştı; araçta sıkışan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı, hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 20:37
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 20:37
Kazanın Detayları ve Müdahale

Isparta'da öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 15 ABU 850 plakalı kamyonet ile 32 AFP 920 plakalı mikser çarpıştı. Kaza, Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağı mevkiinde gerçekleşti.

Kazaya ilişkin edinilen bilgilere göre, kamyoneti M.Ç., mikseri ise M.H. kullanıyordu. Çarpışma sonucu kamyonette yolcu konumunda bulunan M.A. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yolcuyu kurtarırken, olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

M.A., tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

