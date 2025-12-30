Isparta'da Narkotik Operasyonu: 4 bin 71 Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Isparta'da Narkotik Operasyonunda 4 bin 71 Madde Ele Geçirildi

Bir şüpheli tutuklandı, diğeri hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, 28 Aralık pazar günü kağıda emdirilmiş 4 bin 71 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen diğer bir şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayın soruşturması ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürüyor.

