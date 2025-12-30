Tatvan'da Karla Kayganlaşan Yolda Araç Facianın Eşiğinden Döndü

Kültür Mahallesi Adalet Plaza önünde panik anları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kar yağışı sonrası yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir araç, faciayı aratmayacak bir tehlike yarattı.

Olay, ilçenin Kültür Mahallesi'nde bulunan Adalet Plaza önünde meydana geldi. Kayganlaşan zeminde savrulan araç, yolda yürüyen iki kadına ve kucağındaki bebeğe doğru yöneldi; kadınlar ile bebek, son anda araç altından kurtarıldı.

Kontrolden çıkan araç yol kenarına çıkarak binanın bodrum katında bulunan iş yerlerine girmek üzereyken askıda kaldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak çevrede kısa süreli panik oluştu.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Askıda kalan araç, çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Vatandaşlar, özellikle kar yağışı sonrası buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yetkililer ise sürücüleri kış şartlarına uygun lastik kullanımı ve hız konusunda uyararak, buzlanmanın etkili olduğu saatlerde daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

