Isparta'da otizmli çocuğa darp iddiası: Sanığa 11 bin 200 TL ceza

Isparta’da 4 yaşındaki otizmli çocuğun darbedildiği iddiasıyla açılan davada sanığa 11 bin 200 TL adli para cezası verildi; aile karara itiraz etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:36
Isparta’da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada, 4 yaşındaki otizmli Sinem Ece Sökmen’in darbedildiği iddiasıyla açılan davada sanığa 11 bin 200 lira adli para cezası verildi. Aile, karara itiraz etti ancak ikinci duruşmada hüküm değişmedi.

Olayın ayrıntıları

Geçtiğimiz yıl Isparta’nın Bağlar Mahallesi’nde meydana geldiği belirtilen olayda, kiracı İbrahim Halil Sökmen ve eşi Nurcan Sökmen ile ev sahibi Z.D. arasında kapı önüne çöp bırakılması nedeniyle tartışma çıktı. İddialara göre polis müdahalesi sırasında Z.D., polislerin elinden kurtularak Nurcan Sökmen’in kucağındaki 4 yaşındaki otizmli kızı Sinem Ece Sökmen’in boğazını sıktı, yere düşürdü ve tekmeledi. Olay sonrası aile darp raporu alarak şikâyetçi oldu.

Yargılama süreci ve aile tepkisi

Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonunda, mahkeme sanığa 11 bin 200 TL adli para cezası verdi. Aile, cezanın ağırlaştırıcı unsurlar ve çocuklarının otizm raporu dikkate alınmadan belirlenmesine tepki gösterdi. İstinaf yolunun kapatıldığı ikinci duruşmada hüküm değişmeyince aile kararı adaletsiz buldu.

Babası İbrahim Halil Sökmen, süreci şöyle anlattı: "Yaklaşık iki yıl önce kızım darp edildiği için dava açıldı. Açılan davada, basit yargılama usulüyle sanığa belli bir miktar para cezası verildi. Kızıma uygulanan şiddetin karşılığının bu olmaması gerektiğini düşündüğümüz için karara itiraz ederek dosyanın yeniden yerel mahkemede görülmesini talep ettik. Yazdığımız dilekçe sonucunda ilk duruşmada bir karar çıkmadı. İkinci duruşmada ise, kızımın devlet tarafından verilmiş otizm raporu bulunmasına rağmen sanığa yalnızca iyi hal indirimi uygulanarak 11 bin 200 lira para cezası verildi ve dosyanın istinaf yolu kapatıldı."

Anne Nurcan Sökmen ise tepkisini şöyle dile getirdi: "Biz burada kızım için adalet arıyoruz. Davada istinaf yolunun kapatılması nedeniyle birkaç avukata başvurduk ancak yeniden dava açmak için bizden yüksek ücretler talep edildi. Ben sadece kızıma yapılan haksızlığın karşılığının verilmesini istiyorum. Her gün haberlerde çocuklara yönelik şiddet olaylarını görüyorum. Sesimi duyurabilmek umuduyla birçok haberin altına yorum yazıyorum ama kimseye ulaşamıyorum. Bir anne olarak artık sesimin duyulmasını istiyorum."

Aile ayrıca, "Bir çocuğun canının bedeli 11 bin 200 lira olmamalı. Evde birbirimizle konuşamaz hale geldik. İçimiz yanıyor, adalet istiyoruz" diyerek karara yönelik tepkisini sürdürdü.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

