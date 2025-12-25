DOLAR
Kocaeli İzmit'te Tramvayın Altında Kalan 71 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralı

Kocaeli İzmit'te yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın altında kalan 71 yaşındaki N.Ç. ağır yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:04
Kocaeli İzmit'te tramvay kazası: 71 yaşındaki kadın ağır yaralı

Olayın gelişimi

Olay, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki N.Ç.'ye tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın tramvayın altında kaldı.

Müdahale ve sağlık durumu

Kısa sürede bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan kişiyi çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. Yapılan çalışmalar sonucunda ağır yaralı olarak kurtarılan N.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren N.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Görüntüler ve soruşturma

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı; ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

