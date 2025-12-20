DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.248,26 -0,16%

Kore’nin Renkleri Projesi Çorlu'da: Öğrenciler Sinema ve Kültür Gezisiyle Buluştu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kore’nin Renkleri Projesi kapsamında Çorlu öğrencileri 17-18 Aralık 2025 tarihlerinde sinema ve kültür gezisiyle buluştu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:41
Kore’nin Renkleri Projesi Çorlu'da: Öğrenciler Sinema ve Kültür Gezisiyle Buluştu

Kore’nin Renkleri Projesi Çorlu Etkinlikleri

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kore’nin Renkleri Projesi kapsamında Çorlu’da eğitim gören öğrenciler bir dizi sinema etkinliği ve kültür gezisiyle bir araya getirildi.

Sinema Etkinliği – 17 Aralık 2025

Projeye ilişkin olarak, 17 Aralık 2025 tarihinde Çorlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri için Zootropolis 2 adlı animasyon filmi izlendi. Etkinlikte çocukların sosyal gelişimine katkı sağlanması ve birlikte vakit geçirme kültürünün güçlendirilmesi hedeflendi.

Kültür Gezisi – 18 Aralık 2025

18 Aralık 2025 tarihinde Çorlu Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak 75. Yıl Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri için bir kültür gezisi düzenlendi. Öğrenciler, Tekirdağ’ın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımaları amacıyla buz pisti, Namık Kemal Evi, Rumeli İskelesi, Rakoczi Müzesi ve Arkeoloji ve Etnografya Müzesini ziyaret etti.

Gezi boyunca öğrencilere sorgulama, hayal gücü ve farklı bakış açıları geliştirme konularında farkındalık oluşturuldu.

Gelecek Planları

Yetkililer, özellikle Çorlu'nun Hıdıraga Mahallesi'ndeki çocuklara yönelik eğitici ve öğretici faaliyetlerin artarak süreceğini belirtti.

KORE’NİN RENKLERİ PROJESİ KAPSAMINDA ÇORLU’DA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER SİNEMA ETKİNLİĞİ VE KÜLTÜR...

KORE’NİN RENKLERİ PROJESİ KAPSAMINDA ÇORLU’DA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER SİNEMA ETKİNLİĞİ VE KÜLTÜR GEZİSİYLE BİR ARAYA GETİRİLDİ.

KORE’NİN RENKLERİ PROJESİ KAPSAMINDA ÇORLU’DA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER SİNEMA ETKİNLİĞİ VE KÜLTÜR...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Güvenlik Toplantısı
2
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu
3
Elazığ Yazıkonak'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı
4
Mardin Nusaybin'de Kıraathane Tavanı Çöktü: 2 Yaralı
5
Süleymanpaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Bilecik’te Jandarma'dan Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi
7
Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025