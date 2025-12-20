Kore’nin Renkleri Projesi Çorlu'da: Öğrenciler Sinema ve Kültür Gezisiyle Buluştu

Kore’nin Renkleri Projesi Çorlu Etkinlikleri

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kore’nin Renkleri Projesi kapsamında Çorlu’da eğitim gören öğrenciler bir dizi sinema etkinliği ve kültür gezisiyle bir araya getirildi.

Sinema Etkinliği – 17 Aralık 2025

Projeye ilişkin olarak, 17 Aralık 2025 tarihinde Çorlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri için Zootropolis 2 adlı animasyon filmi izlendi. Etkinlikte çocukların sosyal gelişimine katkı sağlanması ve birlikte vakit geçirme kültürünün güçlendirilmesi hedeflendi.

Kültür Gezisi – 18 Aralık 2025

18 Aralık 2025 tarihinde Çorlu Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak 75. Yıl Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri için bir kültür gezisi düzenlendi. Öğrenciler, Tekirdağ’ın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımaları amacıyla buz pisti, Namık Kemal Evi, Rumeli İskelesi, Rakoczi Müzesi ve Arkeoloji ve Etnografya Müzesini ziyaret etti.

Gezi boyunca öğrencilere sorgulama, hayal gücü ve farklı bakış açıları geliştirme konularında farkındalık oluşturuldu.

Gelecek Planları

Yetkililer, özellikle Çorlu'nun Hıdıraga Mahallesi'ndeki çocuklara yönelik eğitici ve öğretici faaliyetlerin artarak süreceğini belirtti.

