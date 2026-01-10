İstanbul'da Otel ve Gece Kulüplerine Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, dün gece otel ve gece kulüplerine düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda uyuşturucu, terazi ve mermi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:36
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında dün gece saatlerinde İstanbul genelinde belirlenen gece kulüpleri ve bazı otellere operasyon düzenlendi.

Operasyon ayrıntıları

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Narkotik Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, ekipler adreslerde arama yaptı.

Operasyon sonucunda 7 kişi gözaltına alındı ve adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve mermi ele geçirildi.

