İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da Tonlarca Sahte Alkol Operasyonu

45 bin 347 litre etil/metil alkol emniyette sergilendi

İstanbul, Tekirdağ ve Antalya’da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonlarında ele geçirilen 45 bin 347 litre alkollü içki yapımında kullanılan etil/metil alkol emniyette sergilendi.

Farklı zamanlarda yürütülen operasyonlarda yakalanan 29 şüpheli ile ilgili işlemlerde, 10 kişi dosyaları ikmalen gönderilmek üzere emniyetten serbest bırakıldı, 9 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 5 şüpheli tutuklandı. Gözaltında bulunan diğer 5 zanlının polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda sahte alkol üreten, depolayan ve piyasaya süren şebekelere yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Yaklaşık son iki aylık dönemde İstanbul’un Başakşehir, Çatalca, Silivri, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerindeki 3 depo, 3 iş yeri ve 1 araç ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ve Antalya’daki 1 fabrika olmak üzere gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda toplam 29 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında; 45 bin 347 litre etil/metil alkol, 2 bin 572 sahte alkol yapımında kullanılan şişe ve bidon, 3 bin 400 sahte etiket, dolum, filtreleme ve paketleme işlemlerinde kullanılan 14 makine ile 1.250 kilogram karbon kömürü bulunuyor.

Tonlarca sahte ve kaçak alkollü içki yapımında kullanılan etil/metil alkoller, emniyette sergilenerek delil olarak muhafaza edildi.

Soruşturmalar sürerken, ele geçirilen materyaller ve zanlılara ilişkin adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

