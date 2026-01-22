İstanbul Uyuşturucu Soruşturması: Esat Yontunç Gözaltında, Bayrampaşa'da Sağlık Kontrolü

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:22
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:22
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Soruşturmayla ilgili süreç ve adımlara dair yetkililerden henüz ek bir açıklama yapılmadı. Gözaltı ve sağlık kontrolü uygulamaları, soruşturma kapsamındaki prosedürler doğrultusunda gerçekleştirildi.

Esat Yontunç ile ilgili gelişmeler ve soruşturmanın seyri, ilgili mercilerin açıklamalarıyla takip edilecek.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

