İstanbul Uyuşturucu Soruşturması: Esat Yontunç Gözaltında, Bayrampaşa'da Sağlık Kontrolü

İstanbul Uyuşturucu Soruşturmasında Esat Yontunç Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Acun Medya Genel Koordinatörü gözaltında

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Soruşturmayla ilgili süreç ve adımlara dair yetkililerden henüz ek bir açıklama yapılmadı. Gözaltı ve sağlık kontrolü uygulamaları, soruşturma kapsamındaki prosedürler doğrultusunda gerçekleştirildi.

Esat Yontunç ile ilgili gelişmeler ve soruşturmanın seyri, ilgili mercilerin açıklamalarıyla takip edilecek.

