Ordu’da Trafik Kazası: Ağır Yaralanan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde öğle vakti meydana gelen kazada ağır yaralanan 29 yaşındaki Mina Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 18:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:28
Kaza ve İlk Müdahale

Ordu'nun Perşembe ilçesinde öğle saatlerinde Dereiçi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan genç kadın Mina Aydın (29) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kazada, Mina Aydın'ın kullandığı 52 DG 470 plakalı otomobil ile Çağrı H. (39) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Çiğdem H. (38), A.H. (1) ve A.H. (7) yaralandı.

Son Durum

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Mina Aydın, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydın'ın kısa bir süre sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Soruşturma Sürüyor

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor; yetkililer olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN MİNA AYDIN

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

