Muş'ta KADES ve 6284 Bilgilendirmesi: Gençlik Merkezi'nde Kadınlara Eğitim

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Muş Gençlik Merkezi'nde KADES ve 6284 sayılı kanun hakkında kadın kursiyerlere bilgilendirme yaptı; erken yaşta ve zorla evliliklere dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 18:22
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:22
Muş İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kadınlara KADES ve 6284 Bilgilendirmesi

Gençlik Merkezi'nde farkındalık eğitimi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muş Gençlik Merkezinde kurs gören kadın vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Eğitim, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından gerçekleştirildi. Programda öncelikle KADIN DESTEK UYGULAMASI (KADES) tanıtıldı ve uygulamanın kullanım şekli uygulamalı olarak anlatıldı.

Ayrıca eğitimde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara kanunun sağladığı haklar ve başvuru süreçleri aktarıldı.

Bilgilendirme faaliyetinde, erken yaşta ve zorla evliliklerin hukuki ve toplumsal sonuçlarına da değinilerek kadınların hakları konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Yetkililer, söz konusu programın benzer çalışmalarla kent genelinde devam edeceğini bildirdi.

