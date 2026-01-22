Serik’te Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı, 32 Adrese Baskın

Antalya'da sabah saatlerinde eş zamanlı baskın

Antalya’nın Serik ilçesinde bugün saat 06.00’da, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyona toplam 152 personel katıldı. Uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla yürütülen çalışmada, önceden belirlenen 32 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 25 şüpheli yakalandı. Kullanıcı olduğu değerlendirilen şahıslardan kan ve idrar örnekleri alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kullanmak amacıyla bulundurulduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile birlikte bir adet pompalı tüfek, 45 adet fişek ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs da operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

