Bursa'da otobüste genç darbedildi: Şüpheli gözaltına alındı

Osmangazi'de 91/G numaralı otobüste tartışma şiddete dönüştü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde sefer yapan 91/G numaralı otobüs içinde tartışma çıktı. Tartışma, İsmail T. (23) ile Mümin E. (32) arasında alevlendi; Mümin E., karşı tarafı otobüs içinde tekme ve tokatlarla darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Hastaneye kaldırılan İsmail T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde "Komutanıma bıçak çekmişsin, ben komutanımı koruyorum" dediği ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı. İşlemlerinin ardından şüpheli adli makamlara teslim edildi.

Polis kayıtlarına göre şüphelinin 36 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

