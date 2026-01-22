Bursa'da otobüste genç darbedildi: Şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da 91/G numaralı otobüste çıkan kavgada Mümin E. (32) tarafından darbedilen İsmail T. (23) hastaneye kaldırıldı; şüpheli kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:18
Bursa'da otobüste genç darbedildi: Şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da otobüste genç darbedildi: Şüpheli gözaltına alındı

Osmangazi'de 91/G numaralı otobüste tartışma şiddete dönüştü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde sefer yapan 91/G numaralı otobüs içinde tartışma çıktı. Tartışma, İsmail T. (23) ile Mümin E. (32) arasında alevlendi; Mümin E., karşı tarafı otobüs içinde tekme ve tokatlarla darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Hastaneye kaldırılan İsmail T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde "Komutanıma bıçak çekmişsin, ben komutanımı koruyorum" dediği ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı. İşlemlerinin ardından şüpheli adli makamlara teslim edildi.

Polis kayıtlarına göre şüphelinin 36 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

OTOBÜSÜN İÇİNDE GENCİ DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

OTOBÜSÜN İÇİNDE GENCİ DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

OTOBÜSÜN İÇİNDE GENCİ DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu’da Trafik Kazası: Ağır Yaralanan Genç Kadın Hayatını Kaybetti
2
Serik’te Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı, 32 Adrese Baskın
3
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı
4
Kartepe'de Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Yaralı
5
Muş'ta KADES ve 6284 Bilgilendirmesi: Gençlik Merkezi'nde Kadınlara Eğitim
6
Bursa'da otobüste genç darbedildi: Şüpheli gözaltına alındı
7
Muş'ta Park Halindeki Tırın Motorunda Yangın Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları