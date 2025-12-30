DOLAR
İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 40 Gözaltı

İzmir'de MİT destekli eş zamanlı operasyonda DEAŞ şüphelisi 40 kişi gözaltına alındı; çok sayıda silah, dijital materyal ve 29 aranan yabancı uyruklu yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:14
İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 40 Kişi Gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şahıslara yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MİT destekli yapılan çalışmada, 40 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyaller

Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınların yanı sıra şu malzemeler ele geçirildi:

1 döner bıçağı, 1 hançer, 4 adet yıldız şeklinde kesici alet, 10 adet muhtelif özelliklerde bıçak, 2 adet balta, 3 adet orak, 6 adet fırlatma bıçağı, 3 adet katana/kılıç, 1 adet çelik tel sargılı sopa ve 187 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ek bulgular

Öte yandan, 22-28 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 29 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

