İzmir'de Freni Boşalan Kamyon Dehşeti: 3 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan iş makinesi yüklü kamyonun çarpması sonucu 3 kişi yaralandı; iş makinesi köprüden metrelerce yükseklikten düştü.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:10
Uçanyol mevkii, Homeros Bulvarı — Akşam saatleri

İzmir'in Buca ilçesinde akşam saatlerinde freni boşalan, iş makinesi yüklü bir kamyonun neden olduğu kaza paniğe yol açtı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak istikametine seyir halinde olan 42 AFV 856 plakalı kamyonun frenleri boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde seyreden 35 BDK 20 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerleri kırarak köprüde asılı kaldı. Kamyonun kasasında bulunan iş makinesi ise metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar M.Ş. (49), B.E. (19) ve İ.B.K. (23) olarak tespit edildi ve ambulanlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden alınan bilgiye göre, B.E. entübe edildi ve hayati tehlikesi bulunuyor; M.Ş.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Diğer yaralı İ.B.K.'nin durumu ise iyi olarak bildirildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

