Antalya'da 82 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Muratpaşa, Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1061 Sokak adresindeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Merdiye Yemlihalıoğlu (82), yakınlarının bir süredir ulaşamaması üzerine evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yaşlı kadına son olarak önceki gün alt katta oturan çocukları akşam yemeği götürdü. Sabah saatlerinde kapıyı çalan oğlu yanıt alamayınca, bir süre sonra telefonlara da cevap gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girdi. Ekipler, Merdiye Yemlihalıoğlu'nu yatağında hareketsiz halde buldu ve yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabibi yaşlı kadının ölümünü şüpheli buldu. Yapılan savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Merdiye Yemlihalıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

