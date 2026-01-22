Antalya'da 82 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Antalya Muratpaşa'da tek başına yaşayan 82 yaşındaki Merdiye Yemlihalıoğlu evinde ölü bulundu; kesin ölüm nedeni için ceset Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:24
Antalya'da 82 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da 82 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Muratpaşa, Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1061 Sokak adresindeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Merdiye Yemlihalıoğlu (82), yakınlarının bir süredir ulaşamaması üzerine evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yaşlı kadına son olarak önceki gün alt katta oturan çocukları akşam yemeği götürdü. Sabah saatlerinde kapıyı çalan oğlu yanıt alamayınca, bir süre sonra telefonlara da cevap gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girdi. Ekipler, Merdiye Yemlihalıoğlu'nu yatağında hareketsiz halde buldu ve yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabibi yaşlı kadının ölümünü şüpheli buldu. Yapılan savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Merdiye Yemlihalıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANTALYA’DA YAKINLARININ BİR SÜREDİR ULAŞAMADIĞI YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

ANTALYA’DA YAKINLARININ BİR SÜREDİR ULAŞAMADIĞI YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

ANTALYA’DA YAKINLARININ BİR SÜREDİR ULAŞAMADIĞI YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu’da Trafik Kazası: Ağır Yaralanan Genç Kadın Hayatını Kaybetti
2
Serik’te Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı, 32 Adrese Baskın
3
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı
4
Kartepe'de Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Yaralı
5
Muş'ta KADES ve 6284 Bilgilendirmesi: Gençlik Merkezi'nde Kadınlara Eğitim
6
Bursa'da otobüste genç darbedildi: Şüpheli gözaltına alındı
7
Muş'ta Park Halindeki Tırın Motorunda Yangın Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları