Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti

E-5 Kumburgaz mevkiinde üst geçit kullanılmadan karşıdan karşıya geçti

İstanbul Büyükçekmece'de, dün gece meydana gelen trafik kazasında Ali Altıntaş (45) hayatını kaybetti. Olay, E-5 karayolu Kumburgaz mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçen Altıntaş'a, 59 AKR 642 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Altıntaş metrelerce savruldu ve ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Altıntaş'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ölen şahsın ağabeyi, ailenin tepkisini dile getirerek "Gereken neyse yapacağız. Kardeşim benim can damarım her şeyimdi. Evliydi 4 çocuk babasıydı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ALİ ALTINTAŞ