İzmir’de Mihriban Yılmaz cinayetinde kardeş tutuklandı: 'Ses etmeyin' mesajı delil oldu

İzmir’de Mihriban Yılmaz (25) ile ilgili yürütülen soruşturmada, ana şüpheli F.İ.’nin ardından kardeşi Ö.İ. de tutuklandı. Savcılık, Ö.İ.’nin ağabeyi F.İ. tarafından gerçekleştirilen kasten öldürme eylemine yardım ederek iştirak ettiğine dair güçlü şüphe bulunduğunu açıkladı.

Savcılığın değerlendirmesi

Soruşturmada yapılan incelemede, Ö.İ.’nin 3 Ağustos 2023 tarihinde yaşanan olayda ağabeyiyle birlikte hareket ettiğine dair kuvvetli suç şüphesinin olduğu belirtildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile içi yazışmalar delilleri güçlendirdi

Cinayetin arka planını aydınlatan dijital yazışmalar, soruşturmada belirleyici rol oynadı. Amca K.İ.’nin "Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum" şeklindeki mesajına, Ö.İ.’nin "Ses etmeyin" yanıtı verdiği tespit edildi. Savcılık, bu diyalogların cinayetin aile içinde bilindiğine ve delillerin gizlenmesi ya da eylemin sürdürülmesinde Ö.İ.’nin ağabeyine destek olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sürüyor ve dosyaya yeni isimlerin eklenebileceği belirtildi.

Naile Büşra Sarıgül soruşturması ve F.İ.’nin iddiası

Öte yandan, F.İ.’nin öldürdüğü Naile Büşra Sarıgül (23) ile duygusal bağ kurmaya çalıştığı ancak reddedildiği belirlendi. F.İ.’nin "Sevgiliydik" iddiasına rağmen telefon kayıtlarında ikili arasında duygusal bir bağa rastlanmadı. Tanıklar, F.İ.’nin Sarıgül’ü sürekli çaya davet ettiğini ancak her seferinde reddedildiğini belirterek zanlının savunmasını çürüttü.

ÖLDÜRÜLEN MİHRİBAN YILMAZ (25)