İzmir'de Polis Okulunda Yangın Tatbikatı — İtfaiye Müdahalesi

İzmir'de Polis Okulunda Yangın Tatbikatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Buca'daki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda düzenlenen tatbikatla hazırlıklarını sınadı.

Tatbikat Senaryosu

Tatbikat senaryosuna göre 4 katlı binanın zemin katında yer alan bir derslikte elektrik hatlarından kaynaklanan bir yangın çıktı. Dumanların hızla binayı sarması üzerine vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Müdahale

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı.

