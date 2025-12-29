DOLAR
İzmir'de Zimmet Soruşturması: 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik zimmet soruşturmasında 9 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi; 2 şüphelinin yakalanması sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:23
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon

İzmir'de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi hakkında yürütülen zimmet soruşturmasında, aralarında eski Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada, kooperatif üyelerinin maddi zarara uğratıldığı ve kooperatif işleyişinde usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Bu bulgular üzerine harekete geçen ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.

Savcılığın talimatıyla hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden; yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri, taşeron firma yetkilileri ve eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil olmak üzere 9 kişi, 26 Aralık tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ve firari şüphelilerin bulunmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

