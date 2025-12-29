İzmir'de Zimmet Soruşturması: 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de Zimmet Soruşturmasında 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon

İzmir'de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi hakkında yürütülen zimmet soruşturmasında, aralarında eski Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada, kooperatif üyelerinin maddi zarara uğratıldığı ve kooperatif işleyişinde usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Bu bulgular üzerine harekete geçen ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.

Savcılığın talimatıyla hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden; yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri, taşeron firma yetkilileri ve eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil olmak üzere 9 kişi, 26 Aralık tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ve firari şüphelilerin bulunmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

ESKİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL BAŞKANI ŞENOL ASLANOĞLU