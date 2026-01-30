İzmir'deki 1 milyon 500 bin TL'lik hırsızlık: 4 şüpheli Eskişehir'de yakalandı

İzmir'de 1 milyon 500 bin TL değerindeki evden hırsızlıkta, 2'si kadın 4 şüpheli Eskişehir'de yakalanarak İzmir Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:28
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:29
Olayın Detayları

İzmir'de meydana gelen "evden hırsızlık" olayıyla ilgili olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, toplam maddi zararın 1 milyon 500 bin TL olduğunu bildirdi.

Olayla bağlantılı şüphelilerin M.I., D.B., S.I. ve K.K. isimli şahıslar olduğu belirlenerek bilgi Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne iletildi.

2'si kadın olmak üzere 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adreslerinde yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, gerekli işlemlerin tesisi için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

İZMİR’DE MEYDANA GELEN "EVDEN HIRSIZLIK" OLAYI İLE İLGİLİ OLARAK İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ...

