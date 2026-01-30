İzmir'deki 1 milyon 500 bin TL'lik hırsızlık: 4 şüpheli Eskişehir'de yakalandı

Olayın Detayları

İzmir'de meydana gelen "evden hırsızlık" olayıyla ilgili olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, toplam maddi zararın 1 milyon 500 bin TL olduğunu bildirdi.

Olayla bağlantılı şüphelilerin M.I., D.B., S.I. ve K.K. isimli şahıslar olduğu belirlenerek bilgi Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne iletildi.

2'si kadın olmak üzere 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adreslerinde yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, gerekli işlemlerin tesisi için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

İZMİR’DE MEYDANA GELEN "EVDEN HIRSIZLIK" OLAYI İLE İLGİLİ OLARAK İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TOPLAM MADDİ ZARARIN 1 MİLYON 500 BİN TL VE ŞÜPHELİLERİN M.I., D.B.,S.I VE K.K. İSİMLİ ŞAHISLARIN OLDUĞU ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİLGİ VERİLDİ. ESKİŞEHİR’DE TANINAN ŞAHISLARDAN OLAN 2’Sİ KADIN 4 ŞÜPHELİ, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE ADRESLERİNDE YAKALANDI. ŞÜPHELİLER GEREKLİ İŞLEMLERİN TESİSİ İÇİN İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HIRSIZLIK VE YANKESİCİLİK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ