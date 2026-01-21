Jandarma Kaçakçılığa Geçit Vermedi: Sakarya'da 4 İlçede 6 Gözaltı

Sakarya'da Geyve, Karasu, Karapürçek ve Serdivan'da düzenlenen jandarma operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı; çok sayıda kaçak makaron, tütün ve makina ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:52
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sakarya'nın Geyve, Karasu, Karapürçek ve Serdivan ilçelerinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 872 bin 860 adet boş makaron, 408 bin 950 adet doldurulmuş makaron, 151 kilo 110 gram tütün, bin 180 paket nargile tütünü, 53 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinası, 1 adet hava nemi kurutma makinası, 1 adet elektronik sigara sarma makinası ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

