Kağıthane'de cezaevi nakil aracı devrildi — 19 yaralı, 2 jandarma ağır

Kağıthane'de cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı; 2 jandarma personelinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:12
Kaza Detayları

29 Ocak Perşembe günü saat 15.35 sıralarında Kağıthane'de meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZLK 50 plakalı cezaevi nakil aracı Kemerburgaz istikametinde yola devrildi.

Araçta bulunan 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför arasında olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 jandarma personelinin durumu ağır olduğu bildirildi.

Kazada araç içinde sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bölgede ulaşımda yoğunluk oluştu ve oluşan trafik havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklamada bulundu: "29 Ocak Perşembe günü saat 15.35 sıralarında, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı Kağıthane İlçesi Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde devrilmiştir. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

