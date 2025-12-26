DOLAR
Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını Küçük Sanayi Sitesi'nde Söndürüldü

Dulkadiroğlu Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan iş yeri yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü; iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:07
Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını Küçük Sanayi Sitesi'nde Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını

Olay Yeri ve Müdahale

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin atıklarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yanıcı maddelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına, bölgeye kısa sürede sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Son Durum

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Olayda ilgili iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

