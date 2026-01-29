Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonları: 10 Şüpheliye İşlem

Kahramanmaraş'ta KOM ekiplerinin operasyonlarında 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 13 cep telefonu ele geçirildi; 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:25
İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri il genelinde operasyon düzenledi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri il genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Kaçak sigara getirdiği tespit edilen tırlara yönelik gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, 2 bin 700 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada ise, 13 adet farklı markalarda gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

