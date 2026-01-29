Konya'da 70 Yaşındaki Adam Tüfeğini Temizlerken Kazara Vurdu — Kolundan Yaralandı

Konya'da Evinde Tüfeğini Temizlerken Kazara Kendini Vurdu
Selçuklu, öğle saatleri
Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ağaç Seven Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2’inci katında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Ömer A. evinde tüfeğini temizlemeye çalışırken silahın kazara ateş alması sonucu kolundan yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı ve tahkikatın sürdüğü bildirildi.
