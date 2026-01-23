Kahramanmaraş'ta Kar Engeli: Yolda Kalan Polis Ekibini İş Makineleri Kurtardı

Kahramanmaraş'ta tipi nedeniyle yolda kalan polis ekipleri, belediye iş makinelerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte güvenli alana ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:25
Belediye ekipleri müdahalesiyle yol kısa sürede açıldı

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, görev dönüşü yapan polis ekiplerinin bir bölümünün yolda kalmasına neden oldu. Zorlu hava koşullarında ekiplerin yardımına kar temizlemede görevli iş makineleri yetişti.

Edinilen bilgilere göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Ekinözü ilçesi İçmeler Mahallesi güzergahında yol kapanınca görev dönüşündeki emniyet personeli ilerleyemedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Kar temizleme çalışmalarının sonucunda yol kısa sürede ulaşıma açıldı ve ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından güvenli alana ulaştırıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi bir yaralanma bildirilmedi; yetkililer, olumsuz hava koşullarında dikkat çağrısını yineledi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

