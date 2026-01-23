Kahramanmaraş'ta Kar Engeli: Yolda Kalan Polis Ekibini İş Makineleri Kurtardı

Belediye ekipleri müdahalesiyle yol kısa sürede açıldı

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, görev dönüşü yapan polis ekiplerinin bir bölümünün yolda kalmasına neden oldu. Zorlu hava koşullarında ekiplerin yardımına kar temizlemede görevli iş makineleri yetişti.

Edinilen bilgilere göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Ekinözü ilçesi İçmeler Mahallesi güzergahında yol kapanınca görev dönüşündeki emniyet personeli ilerleyemedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Kar temizleme çalışmalarının sonucunda yol kısa sürede ulaşıma açıldı ve ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından güvenli alana ulaştırıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi bir yaralanma bildirilmedi; yetkililer, olumsuz hava koşullarında dikkat çağrısını yineledi.

KAHRAMANMARAŞ’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE GÖREVDEN DÖNEN POLİS EKİPLERİ YOLDA KALINCA YARDIMINA KAR TEMİZLEMEDE GÖREVLİ İŞ MAKİNALARI YETİŞTİ