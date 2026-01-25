Kahramanmaraş’ta otomobil köprüden uçtu: 1’i ağır, 5 yaralı

Kahramanmaraş Onikişubat’ta 09 ALN 491 plakalı otomobil köprüden uçtu; 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 02:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 02:33
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil köprüden uçarak çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Yörük Selim Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesi üzerinde Y.D. idaresindeki 09 ALN 491 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Y.D. ile araçta bulunan E.Y., A.K., Y.E.Ç. ve M.Y. yaralandı. Yaralılardan 1’inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Yaralıların nakli ve soruşturma

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

