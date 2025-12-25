DOLAR
42,81 -0,09%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,64 -0,03%
BITCOIN
3.760.467,59 -0,32%

Kahramanmaraş'ta Site İçinde Drift Yapan Sürücüye 49 bin 392 lira Ceza

Kahramanmaraş'ta bir site içinde drift yapan Y.S.O.'ye 2918 sayılı Kanun gereğince 49 bin 392 lira ceza verildi, ehliyete ve araca 2 ay el konuldu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:57
Kahramanmaraş'ta Site İçinde Drift Yapan Sürücüye 49 bin 392 lira Ceza

Kahramanmaraş'ta sitenin içinde drift cezası

Kahramanmaraş'ta bir site içerisinde otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye, jandarma ekipleri tarafından idari yaptırım uygulandı.

Denetimler sıklaştırıldı, sürücü tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler son bir haftada 24 bin 933 araç ve sürücü kontrol etti.

Denetimler sırasında, Dulkadiroğlu ilçesinde site içinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan Y.S.O. (21) tespit edildi.

Uygulanan para cezası ve el koyma

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi gereğince 49 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine ve otomobile 2 ay el konuldu.

Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldığı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR SİTE İÇERİSİNDE OTOMOBİLİYLE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 49 BİN 392 LİRA CEZAİ İŞLEM...

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR SİTE İÇERİSİNDE OTOMOBİLİYLE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 49 BİN 392 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR SİTE İÇERİSİNDE OTOMOBİLİYLE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 49 BİN 392 LİRA CEZAİ İŞLEM...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Trafik Levhasına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
2
Erdek'te zıpkınla avlanan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya boğuldu
3
Sadettin Saran adliyeye sevk edildi: Fenerbahçe Başkanı hakkında soruşturma
4
Diyarbakır'da anne sinir kriziyle 2 aylık bebeğini pencereden attı
5
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1977'deki 'Ters Selam' Evlilik Hikâyesini Gülerek Dinledi
6
Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Mehmet Anıl C. Yaralandı
7
Bandırma-Susurluk karayolunda TIR devrildi: Hububat yola saçıldı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması