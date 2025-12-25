Kahramanmaraş'ta Site İçinde Drift Yapan Sürücüye 49 bin 392 lira Ceza

Kahramanmaraş'ta sitenin içinde drift cezası

Kahramanmaraş'ta bir site içerisinde otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye, jandarma ekipleri tarafından idari yaptırım uygulandı.

Denetimler sıklaştırıldı, sürücü tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler son bir haftada 24 bin 933 araç ve sürücü kontrol etti.

Denetimler sırasında, Dulkadiroğlu ilçesinde site içinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan Y.S.O. (21) tespit edildi.

Uygulanan para cezası ve el koyma

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi gereğince 49 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine ve otomobile 2 ay el konuldu.

Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldığı öğrenildi.

