Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonunda 1 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta iki ayrı operasyonda bonzai, tarihi eser ve silah ele geçirildi; yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:09
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin iki ayrı operasyonunda uyuşturucu madde, tarihi eser ve silah ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlk operasyon: Narkotik ekiplerinin çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekipleri tarafından yürütülen ilk operasyonda, 2 şahıs tespit edilip yakalandı. Yapılan aramada 49,28 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İkinci operasyon: Elbistan'da tarihi eser kaçakçılığı

Elbistan ilçesinde KOM ekipleri tarafından düzenlenen ikinci operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda 66 adet sikke, 100 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 adet tabanca, 1 adet boş şarjör ve 1 adet dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında ’Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ ile ’Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ kapsamında adli işlem başlatıldı.

