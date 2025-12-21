DOLAR
Kırıkkale'de Darp, Gasp ve Şantaj: Çıplak Görüntü İçin 100 Bin TL İstendi

Kırıkkale'de darbedilen gençten 12 bin lira gasp edildi; çıplak görüntüleri için 100 bin lira şantajı yapıldı, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:20
Kırıkkale'de Darp, Gasp ve Şantaj İddiası: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Olayın Detayları

Olay, dün saat 02.45 sıralarında Nene Hatun Caddesi üzerindeki bir market önünde meydana geldi. Oto yıkamacıda çalışan D.E.U. (19), araçla olay yerine gelen M.K. (21), Ö.F.Ö. (18) ve kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişi tarafından darbedildi.

Şüphelilerin mağdurun 12 bin lirasını zorla aldığı, olaydan sonra M.K.'nin mağduru telefonla arayarak kendisine ait olduğu öne sürülen çıplak görüntüler için 100 bin lira talep ettiği iddia edildi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Mağdurun hastaneden aldığı darp raporu ve şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda M.K. ile Ö.F.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler hakkında "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "şantaj" suçlarından adli işlem başlatıldı. Yapılan GBT sorgulamasında şüphelilerin daha önce benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

