Edirne'de Kavşakta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Edirne Kırklareli Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı; yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:54
Edirne’de Kırklareli Kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Olayda 7 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, H.S’nin kullandığı 35 AU 8902 plakalı otomobil ile E.G’nin kullandığı 34 MYB 210 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonucu yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Soruşturma

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

