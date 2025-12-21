Edirne'de Kavşakta Trafik Kazası: 7 Yaralı
Edirne’de Kırklareli Kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Olayda 7 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Edinilen bilgilere göre, H.S’nin kullandığı 35 AU 8902 plakalı otomobil ile E.G’nin kullandığı 34 MYB 210 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışma sonucu yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Soruşturma
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
