Kapaklı’da çayevinde kumar operasyonu: 46 bin 416 lira ceza

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir çayevinde kumar oynandığı tespit edildi. Olayda çok sayıda materyal ele geçirilirken, ilgililere idari para cezaları uygulandı.

Operasyon detayları

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Güven Caddesi’nde bulunan bir çayevine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 600 lira, 106 okey taşı ve 4 ıstaka ele geçirildi.

Operasyonda kumar oynarken yakalanan 4 şahsa toplam 46 bin 416 lira para cezası kesildi.

Ayrıca iş yeri içinde tütün mamulü tüketen 7 şahsa de toplam 12 bin 348 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında

İş yeri sahibi E.D. hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem başlatıldı.

