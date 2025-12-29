Kapıdağ'da kayıp: Kampçı Elif Kumal'dan 2 gündür haber yok

Yukarıyapıcı Göleti çevresinde geniş çaplı arama sürüyor

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kamp yapan 33 yaşındaki Elif Kumal'dan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kumal'ın sevgilisiyle kamp sırasında yaşanan tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla kamp alanından ayrıldığı, ancak ayrılığın ardından kendisine ulaşılamadığı belirtildi.

Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Kumal'ın kullandığı aracın ne Erdek yönüne ne de Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadı.

Bu gelişme üzerine Jandarma, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama faaliyetlerinde drone ve özel eğitimli köpekler kullanılırken, bölgeyi yakından tanıyan off-road grupları da ekiplere destek veriyor.

Yukarıyapıcı Göleti çevresi ve ormanlık alanlar karış karış taranmasına rağmen şu ana kadar Elif Kumal veya aracına ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Arama çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor.

Yetkililer, Elif Kumal'ı gören, aracına rastlayan veya konuyla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik güçleriyle iletişime geçmesini istedi.

