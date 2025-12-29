DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Kapıdağ'da Kayıp: Kampçı Elif Kumal'dan 2 Gündür Haber Yok

Kapıdağ Yukarıyapıcı Göleti'nde kamp yapan 33 yaşındaki Elif Kumal'dan 2 gündür haber alınamıyor; Jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:05
Kapıdağ'da Kayıp: Kampçı Elif Kumal'dan 2 Gündür Haber Yok

Kapıdağ'da kayıp: Kampçı Elif Kumal'dan 2 gündür haber yok

Yukarıyapıcı Göleti çevresinde geniş çaplı arama sürüyor

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kamp yapan 33 yaşındaki Elif Kumal'dan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kumal'ın sevgilisiyle kamp sırasında yaşanan tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla kamp alanından ayrıldığı, ancak ayrılığın ardından kendisine ulaşılamadığı belirtildi.

Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Kumal'ın kullandığı aracın ne Erdek yönüne ne de Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadı.

Bu gelişme üzerine Jandarma, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama faaliyetlerinde drone ve özel eğitimli köpekler kullanılırken, bölgeyi yakından tanıyan off-road grupları da ekiplere destek veriyor.

Yukarıyapıcı Göleti çevresi ve ormanlık alanlar karış karış taranmasına rağmen şu ana kadar Elif Kumal veya aracına ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Arama çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor.

Yetkililer, Elif Kumal'ı gören, aracına rastlayan veya konuyla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik güçleriyle iletişime geçmesini istedi.

KAPIDAĞ’DA KAMP YAPAN ELİF KUMAL’DAN 2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

KAPIDAĞ’DA KAMP YAPAN ELİF KUMAL’DAN 2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

KAPIDAĞ’DA KAMP YAPAN ELİF KUMAL’DAN 2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oaxaca'da Tren Kazası: 13 Ölü, 98 Yaralı
2
Diyarbakır'da Kar Kazası: Silvan Bulvarı'nda 5 Araç Birbirine Girdi
3
Sakarya'da Hastanede Dehşet: Eski Eşini Vuran Şahsın Güvenlik Kamerası Görüntüleri
4
İzmir'de Zimmet Soruşturması: 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Hatay'da sanayi sitesinde yangın: 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi
6
Bursa'da Şafak Operasyonu: 12 Düzensiz Göçmen Kayıt Dışı Çalışırken Yakalandı
7
Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı