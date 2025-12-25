DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.757.355,36 -0,17%

Karabük’te 1.85 Promil Alkollü Ehliyetsiz Sürücü Kaza Sonrası Yakalandı

Karabük’te 1.85 promil alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polis kovalamacası sonrası kaza yapınca yakalandı; 51.948 TL idari ceza ve adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 08:33
Karabük’te 1.85 Promil Alkollü Ehliyetsiz Sürücü Kaza Sonrası Yakalandı

Karabük’te 1.85 Promil Alkollü Ehliyetsiz Sürücü Kaza Sonrası Yakalandı

Olayın Detayları

Karabük’te polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan, ehliyetsiz ve 1.85 promil alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Melisa Caddesi’nde başladı. 78 ABL 583 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.Y. (19), yolda zikzak çizince polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca Karabük-Yenice kara yolu üzerinde devam etti; sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırladı.

Kazada sürücü M.E.Y. ve yanındaki Z.C.K. (18) yaralandı. Olay yerinde polise direnen sürücü, ekipler tarafından biber gazı uygulanarak etkisiz hale getirildi. Kazanın bildirimi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alkol Testi ve İfade Süreci

Kazadan sonra ilk müdahaleleri yapılan M.E.Y., alkolmetreyi üflemek istemeyince ambulansa alındı. Bir süre sonra ambulanstan inen ve yüzüne yediği biber gazı nedeniyle zor anlar yaşayan sürücü, polisle pazarlık yapmaya başladı. Sürücü, 5 ay önce ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan dolayı alındığını belirterek, 'Alkolmetreyi üflersem mi daha çok yararıma' diye sordu. Polis, üflemediği takdirde cezanın artacağını söyleyince M.E.Y. alkolmetreyi üfledi; yapılan ölçümde sürücünün 1.85 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Hastane ve Cezai İşlemler

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "dur ikazına uymamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" da dahil olmak üzere 6 maddeden toplam 51 bin 948 lira idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayı, civarda bulunan Soğuksu KYK kız yurdundaki öğrenciler de balkona çıkarak izledi.

KARABÜK'TE POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİYLE KAÇAN EHLİYETSİZ VE 1.85 PROMİL ALKOLLÜ...

KARABÜK'TE POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİYLE KAÇAN EHLİYETSİZ VE 1.85 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZA YAPINCA YAKALANDI.

KARABÜK'TE POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİYLE KAÇAN EHLİYETSİZ VE 1.85 PROMİL ALKOLLÜ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cankurtaran Tüneli'nde Tehlikeli Sürüşün Nedeni: Kronik Şeker Hastalığı
2
İskenderun'da Konteyner Yatakhane Alevlere Teslim Oldu
3
Karabük’te 1.85 Promil Alkollü Ehliyetsiz Sürücü Kaza Sonrası Yakalandı
4
Siirt’te 29 Küçükbaşın İçine Gizlenmiş 54,6 kikolgram Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Sultangazi'de 75 Yaşındaki Diyaliz Hastasının Araçtan Düşürüldüğü İddiası
6
Ordu Fatsa'da Kaza: Tofaş ile Yabancı Plakalı Araç Çarpıştı, 1 Yaralı
7
Adana Amerikan Adası'nda Yıkım Gerginliği: 2 Şahıs Tutuklandı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı