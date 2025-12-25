Karabük’te 1.85 Promil Alkollü Ehliyetsiz Sürücü Kaza Sonrası Yakalandı

Olayın Detayları

Karabük’te polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan, ehliyetsiz ve 1.85 promil alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Melisa Caddesi’nde başladı. 78 ABL 583 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.Y. (19), yolda zikzak çizince polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca Karabük-Yenice kara yolu üzerinde devam etti; sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırladı.

Kazada sürücü M.E.Y. ve yanındaki Z.C.K. (18) yaralandı. Olay yerinde polise direnen sürücü, ekipler tarafından biber gazı uygulanarak etkisiz hale getirildi. Kazanın bildirimi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alkol Testi ve İfade Süreci

Kazadan sonra ilk müdahaleleri yapılan M.E.Y., alkolmetreyi üflemek istemeyince ambulansa alındı. Bir süre sonra ambulanstan inen ve yüzüne yediği biber gazı nedeniyle zor anlar yaşayan sürücü, polisle pazarlık yapmaya başladı. Sürücü, 5 ay önce ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan dolayı alındığını belirterek, 'Alkolmetreyi üflersem mi daha çok yararıma' diye sordu. Polis, üflemediği takdirde cezanın artacağını söyleyince M.E.Y. alkolmetreyi üfledi; yapılan ölçümde sürücünün 1.85 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Hastane ve Cezai İşlemler

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "dur ikazına uymamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" da dahil olmak üzere 6 maddeden toplam 51 bin 948 lira idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayı, civarda bulunan Soğuksu KYK kız yurdundaki öğrenciler de balkona çıkarak izledi.

