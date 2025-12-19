DOLAR
Karabük’te 7 Narkotik Operasyon: 11 Şüpheli, 2 Tutuklama

12-19 Aralık 2025'te Karabük'te düzenlenen 7 narkotik operasyonda 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 2 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:24
Karabük’te narkotik ekiplerince düzenlenen 7 ayrı operasyonda 11 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 2 kişi tutuklandı ve 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarih: 12-19 Aralık 2025

Yürütülen birim: Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili birimler tarafından gerçekleştirildi.

Ele geçirilen maddeler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında net ağırlığı 20,27 gram sentetik kannabinoid (bonzai) (peçeteye emdirilmiş vaziyette, 2 parça halinde, 1.374 içim), 91 adet sentetik ecza, daralı ağırlığı 2,60 gram tütün-esrar karışımı (2 parça halinde sarma sigara), daralı ağırlığı 0,67 gram esrar ile daralı ağırlığı 9,47 gram, net ağırlığı 7,88 gram metamfetamin yer aldı.

Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

