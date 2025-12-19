Karabük’te 7 Narkotik Operasyon: 11 Şüpheli, 2 Tutuklama
Karabük’te narkotik ekiplerince düzenlenen 7 ayrı operasyonda 11 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 2 kişi tutuklandı ve 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tarih: 12-19 Aralık 2025
Yürütülen birim: Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili birimler tarafından gerçekleştirildi.
Ele geçirilen maddeler
Operasyonlarda ele geçirilenler arasında net ağırlığı 20,27 gram sentetik kannabinoid (bonzai) (peçeteye emdirilmiş vaziyette, 2 parça halinde, 1.374 içim), 91 adet sentetik ecza, daralı ağırlığı 2,60 gram tütün-esrar karışımı (2 parça halinde sarma sigara), daralı ağırlığı 0,67 gram esrar ile daralı ağırlığı 9,47 gram, net ağırlığı 7,88 gram metamfetamin yer aldı.
Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.
KARABÜK’TE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN 7 AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUMDA 11 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI, 2 KİŞİ TUTUKLANDI.