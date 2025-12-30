Karabük’te Sarıçiçek Yaylası’nda 7 Kişi AFAD Tarafından Kurtarıldı

Karabük’te Sarıçiçek Yaylası’nda 7 Kişi AFAD ile Kurtarıldı

Karabük’ün Sarıçiçek Yaylasında yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarma Operasyonu

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgede mahsur kalan vatandaşlar için ekipler hızla harekete geçti. Karabük Valiliği koordinesinde sevk edilen AFAD ekipleri, zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen yürüttükleri çalışma sonucu söz konusu kişilere ulaştı.

Sağlık Durumu

Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı bildirildi.

