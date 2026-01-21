Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Can Kaybı 60'a Yükseldi

Karaçi'deki Gul Plaza AVM'de 17 Ocak'ta çıkan yangında can kaybı 60'a yükseldi; enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:09
17 Ocak'ta başlayan yangının bilançosu ağırlaşıyor

Pakistan’ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde 17 Ocak tarihinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 60 olarak açıklandı.

Yangın, 36 saatten fazla süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Güney Bölgesi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı (DIG) Asad Raza yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinin asma katındaki bir dükkandan 30 cesedin çıkarıldığını belirtti. Raza, "Hayatlarını kurtarmak için kendilerini züccaciye dükkanına kilitlemişler" dedi.

AVM’nin enkazında arama çalışmaları sürüyor.

